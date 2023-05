Juric contro Italiano: dopo il Basilea un’altra sfida chiave per l’ottavo posto

A cavallo tra due sfide molto importanti per la stagione della Fiorentina, ce ne sarà un'altra in campionato contro il Torino di Juric. Fondamentale per agguantare l'ottavo posto in campionato

Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Udinese e la sfida di giovedì in Conference League, la Fiorentina andrà a Torino per un altro scontro diretto importante in campionato per l'ottavo posto: quello contro la squadra di Ivan Juric. La sfida è in programma per domenica, poco dopo la semifinale di ritorno con il Basilea e a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia a Roma contro l'Inter. Come scrive La Nazione, Torino-Fiorentina potrebbe essere una sfida decisiva per il piazzamento all'ottavo posto degli uomini di Italiano. Nei giorni scorsi, l'allenatore dei granata è già stato chiaro: