Jovic, un gol a metà e buoni segnali: la gerarchia si conferma

Jovic invia segnali incoraggianti a Italiano e alla Fiorentina. Così la gerarchia in atacco sembra essere sempre più chiara

La Nazione, dopo aver analizzato la situazione di Cabral, si sofferma anche sul rientro in campo di Luka Jovic. Il serbo ha dato segnali incoraggianti, bisogna dirlo. Un gol a metà con Igor e tanta voglia di fare bene. Se prima della sosta la gerarchia veniva messa in discussione, adesso ha solo certezze. Cabral non trova conferme, Jovic invece sembra esserci. Vedremo se il calcio ci regalerà qualche ribaltone, ma alla Fiorentina servono i gol di entrambi.