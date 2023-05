Jovic, qualcosa ha creato. A Torino spazio alla fantasia di Kouamè

Così come Kouamè, che insidia il serbo stesso, ma che potrebbe giocare a destra. L'ex Genoa, quando chiamato in causa, non ha mai deluso

Il Tirreno si sofferma su Luka Jovic e Kouamè. Queste saranno le due pedine di Italiano per centrare la vittoria contro il Torino. Il serbo è entrato bene contro il Basilea. Anche se la sua prestazione ha spaccato in due la tifoseria, le occasioni create hanno dimostrato che l'attaccante può rivelarsi importante per questa squadra. Italiano avrebbe scelto lui per il posto da titolare. Così come Kouamè, che insidia il serbo stesso, ma che potrebbe giocare a destra. L'ex Genoa, quando chiamato in causa, non ha mai deluso. Attenzione anche a Brekalo, che da ex potrebbe colpire il Torino a gara in corso.