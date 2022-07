Jovic, operazione rilancio. E il serbo parte già avanti a Cabral

Il serbo lavora per entrare in condizione

All'interno dell'edizione odierna di Repubblica Firenze, troviamo un focus su Luka Jovic e il suo bilancio nei suoi primissimi giorni in Viola. L'attaccante, nonostante il buon bottino di gol messo a segno a Moena, resta ancora lontano dagli standard che gli chiede Vincenzo Italiano. Un concetto che lo stesso tecnico ha ribadito in conferenza stampa. Italiano non ha gradito poi i tanti errori sotto porta nel corso dell’ultimo test (come dimostrato durante il cooling break mentre catechizzava il suo attaccante) e chiede a un giocatore top un rendimento top. Lo stesso calciatore sa benissimo di dover recuperare la miglior condizione e lavora per presentarsi a inizio campionato tirato a lucido. L'obiettivo è quello di averlo pronto per lo scoglio del pley-off di Conference.