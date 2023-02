Jovic o Cabral? Serve la scossa. Italiano obbligato a scegliere

Jovic o Cabral? Questo è il quesito che si pone il Tirreno in vista del match di domani contro il Braga. Dopo la bocciatura dello Stadium, i due attaccanti aspettano la decisione dell'allenatore per tentare di risollevare ancora una volta la loro posizione in squadra.Cabral è il bomber di coppa, ma Jovic sembra in netto vantaggio sul brasiliano. Un'altra bocciatura sarebbe micidiale per il loro futuro a Firenze e la Fiorentina ha bisogno di trovare la sua punta.