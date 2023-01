Jovic non decolla. La Fiorentina si guarda intorno: i nomi

Solo 3 gol per Jovic in campionato

Repubblica Firenze si concentra sulle difficoltà della Fiorentina in attacco. "Con Vlahovic - si legge - i viola, in 21 gare, totalizzarono 35 punti e misero a segno 40 gol. Di questi ben 17 portarono la firma del serbo. Una media punti di 1.66 a partita e una media gol di 1.9. L’arrivo di Piatek, più che quello di Cabral e Ikoné, riuscì a sopperire a questa mancanza di gol specie nel primo periodo del post Vlahovic".

In questa prima parte di campionato la Fiorentina ha segnato solo 21 gol (media 1.16) e di queste 13 che portano la firma, complessivamente, di tutto il reparto offensivo: Jovic (3), Cabral (3), Kouamé (2), Ikoné (2), Gonzalez (2), Saponara (1). Qualcosa non torna, insomma. E un altro dato, quello della capacità realizzativa dei viola, lo spiega molto bene: è inchiodata al 7%, tra le più basse in campionato davanti solamente alle ultime due della classe Cremonese e Sampdoria. Numeri poco confortanti. E pensare che la Fiorentina è la terza squadra in assoluto per tiri totali ( 280) e la prima per calci d’angolo battuti ( 124).