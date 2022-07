Jovic, Italiano detta la via: con lui puoi tornare al top

Italiano a lavoro per far tornare a brillare Luka Jovic

«Va riattivato. Quando sarà tornato atleta al 100% sarà decisivo», così Vincenzo Italiano ha parlato di Luka Jovic dal ritiro di Moena. Il serbo vuole tornare a brillare e l'ex Spezia ci crede fortemente, tanto che lo ritiene perfetto per i meccanismi viola. Le sue qualità non sono messe in discussione, ma per dire la sua, il serbo dovrà ritrovare la giusta condizione fisica. Jovic-Italiano, il duo che potrà far sognare questa Fiorentina. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.