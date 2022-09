Jovic, il tempo passa e poco cambia: serve tempo, quanto non si sa

La Nazione si sofferma sull'inizio di stagione di Luka Jovic , sicuramente non esaltante. Il serbo sta facendo parlare di se per quello che non sta mostrando in campo e per una condizione fisica non ottimale.

In 10 presenze appena un gol segnato, zero assist e poche giocate decisive. Insomma, non un bel bottino per un attaccante che viene dal Real Madrid. Tra Serie A e Conference League l’attaccante serbo è partito titolare in 5 partite e nelle altre 5 occasioni è entrato a gara in corso, per un totale di 558 minuti trascorsi in campo, con tanti rimpianti. Il rigore sbagliato contro la Juventus e l'occasione sprecata col Riga nel finale. Domenica, Jovic non ha giocato a causa di un problema fisico e anche in Serbia l'attaccante viola non ha partecipato all'allenamento. Insomma, il tempo passa e la Fiorentina aspetta il vero Jovic. Ora bisogna capire, quanto ancora c'è da aspettare.