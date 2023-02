Jovic e Nico Gonzalez: nasce la coppia in grado di risollevare la Fiorentina

Nico Gonzalez resta in campo per tutti i 96 minuti e cresce il feeling con Jovic. sarà la coppia del futuro viola?

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Luka Jovic e Nico Gonzalez. L'argentino è rimasto in campo per tutti in 96 minuti e sta ritrovando la giusta forma. Inoltre, sta crescendo anche il feeling con il serbo. Possono essere loro le armi in più della Fiorentina, che potrebbe aver trovato i giocatori capaci di risollevare le sorti della stagione.