Jovic e la sua fame di gol: media da numero uno

Luka Jovic è entrato al minuto 80 contro il Milan e ci ha impiegato appena sette giri d'orologio per spedire in porta la rete della definitiva vittoria della Fiorentina. Per un allenatore, vedere colui che entra dalla panchina essere così decisivo è un piacere immenso, tant'è che lo stesso Italiano lo ha dichiarato al termine del match. Questo, oltre a voler dire azzeccare il cambio, significa avere giocatori motivati anche in panchina. Adesso, come scrive La Nazione, la musica in casa Fiorentina è diventata interessante. Gli ultimi tre gol di Jovic in campionato sono tutti arrivati da subentrato (Inter, Salernitana e Milan). Con una gerarchia ballerina, farsi trovare pronto a gara in corso non è cosa da poco, diventando decisivo pur giocando pochi minuti.