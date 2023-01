Jovic, dalla Samp alla Samp per scacciare il periodo più buio

Contro il Sassuolo la Fiorentina ha vinto, ma Italiano, nel momento in cui aveva bisogno dei suoi centravanti, non ne aveva a disposizione nemmeno uno. Per questo, probabilmente, già giovedì contro la Sampdoria si rivedrà Jovic che, ieri, è tornato ad allenarsi col gruppo dopo la contusione al piede che lo aveva messo ko per la gara coi neroverdi. Proprio la Sampdoria è l'ultima squadra contro cui Jovic, il 6 novembre 2022, è partito titolare, sostituito all'intervallo per un problema fisico. Da allora, per Luka, solo spezzoni e una rete nel finale contro la Salernitana. Forse il periodo più complicato, per lui, dal suo arrivo. Cabral, però, è da valutare, e allora dopodomani toccherà con ogni probabilità al numero 7.