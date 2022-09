Jovic, tocca a te: il serbo per trovare il gol e un’attesa vittoria

Luka Jovic guiderà l'attacco viola contro il Bologna del suo connazionale Arnautovic, capocannoniere in Serie A. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'ex Real sta attraversando un periodo difficile, soprattutto dal punto di vista fisico. Italiano si affida a lui per ritrovare il gol e una vittoria che in trasferta manca da 5 mesi (3 a 2 contro il Napoli) e che in questa stagione non è ancora arrivata. Sarà con il Bologna la svolta decisiva per l'attaccante viola?