Jack fa volare la viola a Bucarest, e il rinnovo è vicino

Jack Bonaventura è la chiave della nuova Fiorentina di Italiano, secondo Il Corriere Dello Sport. Il ragazzo infatti è la chiave di volta per il cambio modulo, il nuovo 4-2-3-1 passa tanto da lui. Testa veloce e idee chiare per l'ex Milan. Anche a Bucarest, con l'assist per Mandragora e il gol del 2-0. Il ragazzo è il presente della Fiorentina, è un leader. Ma sarà anche il futuro viola, infatti per lui è imminente la firma sul rinnovo di contratto fino al 2024, secondo il quotidiano.