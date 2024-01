Italiano vuole scacciare i ricordi delle finali perse. Il duello con Mazzarri

Il Corriere Dello Sport analizza il profilo di Vincenzo Italiano, in vista della semifinale di Supercoppa di oggi. Se da una parte c'è un Walter Mazzarri che si sta scoprendo capace di andare oltre la difesa a 3, dall'altra c'è chi con il 4-3-3 ci è cresciuto. Sino a divenire la cosa più vicina a Zdenek Zeman, ma che adesso non disdegna di riprendere qualche aspetto più difensivo da altri colleghi. Italiano vuole cegliere un'occasione, in campionato sta dettando il passo della zona Champions. Ma stasera vuole vedere la sua squadra in grado di superare i fantasmi di Inter e West Ham