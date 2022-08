Italiano testa i nuovi acquisti: le sue parole su Dodò

La Repubblica parla oggi dell'amichevole disputata ieri in Austria dalla Fiorentina contro il Galatasaray e, analizzando la sconfitta dei viola, riporta le dichiarazioni di mister Italiano su uno dei nuovi acquisti gigliati: Dodò. L'esterno brasiliano è stato infatti provato dal tecnico della Fiorentina nei minuti finali insieme agli altri nuovi innesti Jovic e Mandragora (circa 20 minuti per loro), ed a fine partita Italiano ha espresso parole di fiducia per il verde-oro.