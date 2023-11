Italiano sfida Motta, lo Spezia nel destino con un’idea di calcio molto simile

Italiano-Motta. Vengono entrambi dall’esperienza a La Spezia, sono simili ma non uguali: in soldoni, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sviluppa spesso a terra, è la prima squadra del campionato ad affidarsi ai lanci lunghi (68 a gara), cercando spesso il centravanti anche - ovviamente - con l’indispensabile apporto delle ali e con cambi di campo frequenti; il Bologna di Motta (foto) in quella classifica di lanci lunghi (che comunque non disdegna, a seconda dell’andamento della gara) è nelle retrovie perché Thiago mette in primo piano il fraseggio, l’approccio alla porta avversaria con più tocchi di tanti uomini. La diversità dei due allenatori è anche qui, comunque due tecnici sobri nel proporsi considerando che uno lo è un po’ meno (Italiano) in panchina. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.