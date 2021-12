Italiano non vuole scherzi: altro che Natale, adesso bisogna vincere

Non c'è tempo per pensare alle feste e a riposarsi. Questa Fiorentina deve correre e Italiano lo sa. Oggi serve vincere, il resto non conta

"Dobbiamo fare l’ultimo sforzo. Per chiudere bene il girone d’andata e il 2021, per passare le vacanze in maniera serena". Così presenta la sfida l'ex tecnico dello Spezia tenendo alta la concentrazione. Come sottolineato da Repubblica, la parola "vacanze" nel vocabolario di Italiano è utilizzata poco e in ottica campionato perché per chi vuole vincere e sognare non c'è tempo di andare a riposarsi. Insomma, oggi si chiude il girone d'andata e comunque vada questa Fiorentina ha dimostrato tutte le sue capacità con la consapevolezza che lo spettacolo è appena cominciato.