Italiano il “sottopagato” ritrova lo Spezia: che evoluzione da allora

Lo Spezia e gli spezzini non hanno mai perdonato Italiano per l'addio dell'estate 2021, ma il tecnico è andato avanti e adesso sta guidando una Fiorentina da record

"Lo sapete che sono stato sottopagato per due anni?" sbottò Italiano quasi un paio d'anni fa verso alcuni tifosi dello Spezia che erano arrivati a Moena con fare bellicoso, colmi di rancore per un addio controverso. I rapporti, da allora, sono sempre rimasti cordialmente tesi, nonostante le imprese del tecnico in Liguria siano notevoli (promozione in A e salvezza agevole). A Firenze Italiano si è confermato un ottimo allenatore, scoprendo nuovi problemi e nuove soluzioni e guidando la Fiorentina al ritorno in Europa, a tre fronti ancora aperti ad aprile, a nove vittorie di fila che oggi potrebbero diventare dieci. Il fiorentino Semplici, d'altro canto, sta raddrizzando la stagione dello Spezia: i due si abbracceranno, scrive La Nazione, tra di loro almeno la stima è salda e reciproca.