Italiano, il giudice viola: tanti osservati speciali in Austria

Come riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha tanti "rimandati" che in Austria si dovranno giocare le proprie carte per ottenere il consenso del giudice viola, Vincenzo Italiano .

Molti giocatori viola a Moena, non hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra oppure, non ne sono stati capaci. Adesso il livello delle amichevoli si alza e nessuno può ritenersi soddisfatto. Partendo dai nuovi come Gollini e Dodò, ma anche i vari Martinez Quarta e Zurkowski. Insomma, Italiano osserverà e poi emetterà la sua sentenza. Osservati speciali Cabral e Ikonè, che dopo il periodo di ambientamento, devono confermare le possibilità di vestire in maniera adeguata la maglia viola.