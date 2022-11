Italiano, il cambio di modulo ha inciso: il centrocampo viola è rinato

Il Corriere Fiorentino continua la sua analisi dei numeri della Fiorentina. Soffermandosi sul centrocampo della squadra di Italiano, sale subito all'occhio l'impatto del 4-2-3-1. Infatti, la Fiorentina gioca molto di più in verticale, è prima è prima per possesso palla (58.6% di media) sopra al Napoli (58.5%) di pochissimo. Inoltre, è prima per il numero di passaggi nella trequarti e terza per dribbling riusciti. Insomma, il centrocampo viola sembra rinato.