Italiano ha scelto, ecco Beltran! E Spalletti osserva con attenzione

Al River Plate, Beltran era considerato l’erede di Julian Alvarez. Centravanti moderno che ama spaziare tanto che può giocare anche da seconda punta, coi millionarios ha segnato 16 gol in 46 partite, ma ben 12 nell’ultimo campionato. Paulo Dybala ha debuttato tra i professionisti insieme a suo fratello Federico e per un periodo ha vissuto a casa sua. Lucas, che chiamano il Vikingo per i sui capelli biondo-rossi e per la sua attitudine a lottare in campo, si ispira a Paulo ma soprattutto a Higuain «per il modo in cui si muoveva e concludeva in area». Lui si muove molto anche fuori dall’area, non dà punti di riferimento. Sa segnare in tanti modi ma ha anche una grande dote: nella Liga argentina si è imposto come uno tra i dieci migliori recuperatori di palloni nella metà campo offensiva (in media 3 a partita), Insomma, è un attaccante “millenials”, completo, su cui il tecnico della Fiorentina conta molto. Ma non soltanto lui, Ci sarò anche Luciano Spalletti a tenerlo d’occhio, perché Beltean è arruolabile in azzurro essendo di origine italiane, come Retegui ,e non avendo ancora giocato con l’Argentina (che di attaccanti ne ha da vendere, beati loro). Si profila così un derby Italia-argentino per una maglia della Nazionale. Alla Fiorentina basta che il vikingo assalti le aree rivali della A e dell’Europa. Stasera, a meno di ripensamenti di Italiano, il primo esame “completo”. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.