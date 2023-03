Italiano ha ribaltato la Fiorentina: era tutto programmato? Primavera al top

Nelle ultime sette, sei vittorie e un pareggio per la Fiorentina, l’ultima sconfitta il 12 febbraio a Torino contro la Juve. In questa serie anche il Milan, non solo gare alla portata, ma il facile, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, è stato tale perché tale lo ha reso la banda Italiano. Dodo' non è più un mistero, sta giocando bene, e i due centravanti segnano con regolarità, Cabral in particolare. Due note positive da Cremona: Sirigu c'è quando chiamato in causa e Brekalo ha gli spunti giusti in attesa della miglior condizione. Probabilmente, la preparazione durante la sosta per i Mondiali aveva come obiettivo arrivare a febbraio, il mese della svolta, in forma smagliante sacrificando qualcosa a gennaio. Marzo e aprile promettono benissimo, a patto di non commettere gli stessi errori di Napoli e Roma...