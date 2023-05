Italiano ha i suoi moschettieri: soprattutto a loro chiede la finale europea

La Fiorentina è chiamata alla grande impresa per raggiungere la finale di Conference e per farlo dovrà affrontare e battere il Basilea. Una doppia sfida da affrontare con caratteristiche precise per sostenere il peso e la pressione che comporta un appuntamento così importante. Italiano non ha dubbi: alcuni dei suoi leader saranno imprescindibili.

Si fa in quattro

Amrabat, Bonaventura, Gonzalez e Cabral. Sono questi gli unici (o quasi) di cui non è possibile fare a meno: per il loro carisma ma anche per i numeri in campo, questi sono i veri irrinunciabili della Fiorentina. Non è però vero - scrive il Corriere Dello Sport - che le sorti della squadra sono affidate a loro, lo è invece il fatto che se giovano come sanno possono rappresentare più di un valore aggiunto. Il marocchino e l'argentino hanno disputato il primo un Mondiale da incorniciare e il secondo è stato fermato solo dalla sfortuna, l'ex Milan ha tanta esperienza anche europea, il brasiliano è arrivato a 15 reti stagionali. Saranno loro i gioielli che metterà in mostra la Fiorentina per cercare di agguantare la finalissima.