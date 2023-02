Italiano, emozioni tra passato e presente. In difesa però da evitare un record

Il tecnico della Fiorentina ha un passato luminoso come giocatore dell'Hellas. Ed in difesa i viola non vogliono eguagliare una statistica negativa

Il Corriere dello Sport riporta oggi alcuni dati su Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina in vista dell'impegno in esterna di stasera contro il Verona LE PAROLE DI ITALIANO IN VISTA DEL MATCH. Proprio nella città veneta, infatti, il tecnico dei viola ha vissuto gran parte della sua carriera da calciatore, che lo ha visto indossare per 260 volte la maglia gialloblu (l’ex mediano è il quarto giocatore nella storia dell’Hellas per presenze) e scrivere pagine importanti di storia. Numeri di spessore, dei quali il popolo gialloblu non si è dimenticato. Stasera però l'allenatore dei gigliati dovrà metter da parte i sentimenti e tentare anzi di evitare un record negativo: se infatti oggi i viola dovessero incassare anche un solo gol verrebbe eguagliata la triste striscia negativa della stagione 2020/21, quando Biraghi e compagni lasciarono la porta aperta dalla 24ª alla 34ª giornata.