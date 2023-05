Italiano e quella mancata gestione della gara: attaccare ok, ma non sempre

Il Corriere Fiorentino si sofferma su un altro aspetto della gara tra Fiorentina e Inter. La squadra di Italiano, nella prima mezz'ora e poi nel finale, ha messo in vera difficoltà la squadra di Inzaghi. Ottimo il pressing viola, ma l'esito della partita evidenzia un altro errore. Italiano ha una mentalità offensiva, ma deve imparare a gestire le partire. Attaccare non significa prestare il fianco, anche perchè quello di Lautaro è l'ennesimo gol preso in contropiede da una squadra in svantaggio. Su questo l’allenatore dovrà ancora lavorare molto, perché la squadra ha recepito solo una parte del messaggio: col West Ham servirà non commettere errori di questo tipo. I vantaggi, nelle finali, vanno capitalizzati.