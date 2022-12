Italiano e l’allenamento con l’Under 18: fatica, corsa e lavoro

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'allenamento congiunto di ieri tra la Fiorentina e l'Under18. Italiano, che ha effettuato solo tre sostituzioni, dato curioso, ha osservato lo stato fisico della sua squadra e non solo. Infatti, c'era tanta curiosità per i giovani viola che ormai, son abituati ad allenarsi con i grandi. Questo, l'ultimo allenamento della sosta che rivedrà la squadra in campo dal 27.