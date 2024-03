Gazzetta: “Difesa? Date a Italiano Bastoni e Scalvini e vedrete”

Da quando è arrivato sulla panchina viola, Italiano ha sempre cercato di trovare soluzioni diverse, per aumentare la pericolosità offensiva. Il tecnico è talmente votato all’attacco che spesso viene accusato di curare poco la fase difensiva. In effetti sono tanti gli errori del reparto arretrato, a volte perché sbilanciato ma spesso per errori individuali, come è successo anche a Budapest con gli israeliani. Più che di tattica, è un problema di uomini, non adatti a un certo tipo di gioco. Italiano avrebbe bisogno di un Bastoni, di uno Scalvini, perché il suo gioco dal basso sia davvero efficace. Quarta è l’unico davvero in grado di costruire e quando manca lui il fraseggio iniziale risulta lento e con troppi passaggi indietro. Italiano ha cercato di ovviare, appunto, cercando di fare sempre un gol in più. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.