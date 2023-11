Italiano e Allegri: la stessa ossessione per la vittoria, ma con strade diverse

Italiano e Allegri sono accomunati dalla stessa ossessione per la vittoria, ma con stili e metodologie completamente diverse. Inizia così il pezzo di approfondimento dei due allenatori da parte di La Repubblica. Italiano gioca con la difesa a quattro e cerca di portare più giocatori possibili nella metà campo avversaria, mentre Allegri è tornato alla difesa a tre e negli anni ha conquistato vittorie battendo l'avversario con il distacco minimo. Anche la passionalità è un tratto che mette d'accordo i due allenatori, anche se Italiano da sempre non sta fermo un attimo, urla, parla mentre Allegri soltanto negli ultimi anni ha iniziato a mostrare un volto differente nella sua area tecnica. Perfino le due squadre sono totalmente diverse nel modo di giocare. La Fiorentina attacca e cerca sempre il gol, anche con la partita indirizzata, la Juventus invece pensa più a contenere, a ripartire in velocità, non guardando mai l'estetica. Concezioni differenti, per squadre costruite in maniera diversa.