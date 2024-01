Italiano, De Laurentiis e quell’incontro negli spogliatoi

Quando Aurelio De Laurentiis ha visto per la prima volta del vivo una squadra di Vincenzo Italiano, ne rimase affascinato al punto da permettersi un qualcosa che nel calcio raramente si vede.

Leggenda racconta che sia stato un colpo di fulmine, come tra due innamorati. Quando Aurelio De Laurentiis ha visto per la prima volta del vivo una squadra di Vincenzo Italiano, ne rimase affascinato al punto da permettersi un qualcosa che nel calcio raramente si vede. Si presentò nello spogliatoio dello Spezia che aveva appena battuto al Maradona il suo Napoli e si congratulò col tecnico avversario. Un omaggio sentito e spontaneo, perché ciò che aveva visto meritava il suo apprezzamento pubblico. Un gesto che colpì e lusingò lo stesso Italiano, uno che ha fatto la gavetta e lottato in ogni categoria prima di conquistarsi un posto tra i top della Serie A. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.