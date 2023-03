Italiano, dal possibile esonero alla ripartenza: così è sbocciata la Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul percorso di Italiano. A Verona la Fiorentina ha trovato la svolta con una vittoria pesantissima. E pensare che prima, Italiano rischiava addirittura l'esonero, con l'ombra di Aquilani alle sue spalle. Invece, l'ex Spezia non si è mai arreso e ha ritrovato la sua Fiorentina. La partita del Bentegodi è stata vinta, la finale di Coppa Italia è alla portata, così come i quarti di Conference League dopo la vittoria per 1 a 0 contro il Sivasspor. La Viola è finalmente sbocciata.