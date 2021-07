Italiano aspetta il regista e coccola Bianco e Krastev, il nuovo che avanza

I due baby mediani hanno le carte in regola per poter convincere Italiano

Manca il regista? Per ora, nessun problema, ci pensano Ale e Dimo. Che sarebbero Bianco e Krastev, i due centrocampisti della Primavera che la Fiorentina ha portato in ritiro a Moena. Sono loro due ad alternarsi nel ruolo di playmaker, compito non facile ma assolto senza problemi. Bianco è un 2002, ha già giocato per Torino e Juventus, si è diplomato poco dopo aver firmato il suo primo contratto a marzo e ora ha nel mirino l'università. Si ispira a De Bruyne, ma molti lo paragonano a Barella. Krastev è nato nel 2003, è stato inserito dal Guardian nella lista dei migliori talenti della sua età. L'altezza e la freddezza lo fanno accostare a Busquets, anche se dopo una finale di Coppa Italia da applausi contro il Verona il ragazzo ha un po' faticato. Con Italiano questi ragazzi cresceranno senz'altro, scrive La Nazione.