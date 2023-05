Italiano, adesso serve riposare: a Napoli spazio a Jovic e Kouamè

Adesso il tecnico viola vuole tutti in forma ed è pronto per cambiare un po', soprattutto in attacco. Un turno di riposo dovrebbe toccare a Gonzalez e Cabral, forse anche ad Ikoné.

La Nazione si sofferma sulle possibile scelte di Italiano, in vista del match al Maradona contro il Napoli. Adesso il tecnico viola vuole tutti in forma ed è pronto per cambiare un po', soprattutto in attacco. Un turno di riposo dovrebbe toccare a Gonzalez e Cabral, forse anche ad Ikoné. Probabile il ritorno sulla trequarti di Bonaventura (magari non per tutta la gara, ma Jack è fondamentale) così come quello di Kouame e Saponara. La maglia del centravanti dovrebbe tornare sulle spalle di Luka Jovic. Dopo i tre assist contro la Samp, Italiano adesso si aspetta i gol. E d’ora in avanti conteranno di più.