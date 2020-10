Ipotesi playoff, ecco come funzionerebbe: in 12 a giocarsi lo scudetto

Alla luce dei numeri Covid in continuo aumento, Figc e Lega stanno studiando un piano B qualora ci fosse la necessità di chiudere la stagione in poche settimane. Il Corriere dello Sport scrive che l’ipotesi al vaglio sarebbe un playoff allargato tra le prime 12 in classifica, divise in due gironi da sei squadre con le prime 2 qualificate per giocarsi semifinali e finale scudetto. Le ultime 8 lotterebbero invece per la salvezza. Nell’articolo si scrive che sarebbe comunque necessario arrivare alla fine del girone di andata, in modo che tutte le squadre possano avere lo stesso numero di partite ed evitare il famoso “algoritmo” studiato nei mesi scorsi e che non convince tutti.