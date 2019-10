Aleksa Terzic, esterno sinistro viola, è stato sottoposto ad un piccolo intervento per un problema al setto nasale. Niente di particolar mente grave e così il giocatore si allenerà per qualche giorno con una mascherina protettiva e sarà senz’altro a disposizione di Montella per la trasferta di Brescia alla ripresa del campionato. Per l’intervento, comunque, niente appuntamento con la Nazionale under 21 della Serbia. Lo scrive La Nazione.