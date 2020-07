Inter, troppo spesso il muro viola. E Lukaku non riesce mai a sfondare

La Gazzetta dello Sport commenta la prestazione dell’Inter che non è riuscita ad evitare il match-ball Scudetto per la Juventus questa sera. Non sono bastati 11 tiri in porta, 2 legni e 11 corner per aver ragione di una solidissima Fiorentina. Una “notte di LuLa spenta“, dice la Rosea, alludendo alle polveri bagnate degli attaccanti nerazzurri. Troppi punti persi per la Beneamata, come all’andata, quando ha subito il gol di Vlahovic a tempo quasi scaduto. E Romelu Lukaku pare non saper segnare alla Fiorentina, quale che sia il portiere: a dicembre aveva fallito il raddoppio a tu per tu con Dragowski, ieri sera si è visto murare da Terracciano ben due palloni.

