Intanto su Vlahovic piomba una big tedesca in crisi. Ma ci saranno le risorse?

Lo Schalke 04 vuole risollevarsi con Dusan Vlahovic. Ne è certo il quotidiano tedesco Bild, che spiega come i blu di Gelsenkirchen, reduci da un filotto terrificante di partite senza vittorie, si stiano guardando intorno in cerca di rinforzi. L’attaccante della Fiorentina rappresenta il profilo ideale, tuttavia le richieste della società gigliata sono alte (si parla di 30 milioni), e anche volendo giocare al ribasso a causa della pandemia non si scenderebbe sotto i 16 milioni. Sul centravanti serbo ci sono anche Roma e Juve, quindi le possibilità per lo Schalke sono esigue, senza contare le difficoltà economiche che sta attraversando l’area della Ruhr. Ma il tentativo, secondo i tedeschi, è concreto.