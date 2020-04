Intanto su De Paul spunta la Lazio: l’argentino per sostituire Milinkovic-Savic

La Lazio starebbe pensando a Rodrigo De Paul nel caso in cui Sergej Milinkovic-Savic dovesse salutare alla fine di questa tribolatissima stagione. Servono 100 milioni di euro per convincere Lotito, i club in gara sono pochi e, a queste cifre, il gigante serbo rappresenterebbe un’alternativa all’acquisto di Pogba, in forza allo United che è appunto una delle squadre interessate, con Real Madrid e PSG. L’effetto domino non si è concretizzato la scorsa stagione, questa potrebbe essere la volta buona. E allora ci sarebbero le liquidità per convincere l’Udinese a lasciar partire il proprio numero 10, vicino alla Fiorentina la scorsa estate, ma per il quale servono 40 milioni. Lotito punta all’inserimento di una contropartita per abbassare la parte cash a 30 milioni, ma la trattativa è in stand-by: prima bisogna vedere se davvero Milinkovic verrà ceduto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.