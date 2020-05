Intanto Belotti pensa ancora da capitano: priorità alla salvezza, poi il mercato

La Gazzetta dello Sport si concentra su Andrea Belotti, non tanto in ottica mercato, quanto invece dal punto di vista da capitano del Torino. Il Gallo infatti è stato il primo a presentarsi alla ripresa degli allenamenti venerdì 8 maggio, così come è stato il primo ad avere un colloquio con il nuovo DS Davide Vagnati. Ma niente mercato: il contratto in scadenza nel 2022 non desta grandi preoccupazioni, e il Torino non vuole cedere il suo ariete. L’obiettivo concordato è quello di portare a termine in sicurezza (per i granata) questa travagliata stagione. Belotti, del resto, non segna da inizio gennaio, una doppietta alla Roma, e il gol comincia a mancare all’attaccante bergamasco.