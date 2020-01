Insigne-Chiesa: leader cercasi

“Insigne e Chiesa: leader cercasi“: titola così Il Mattino. I due saranno avversari domani sera al San Paolo in Napoli-Fiorentina. L’azzurro e il viola si somigliano. Sono due esterni puri – si legge – quei giocatori che sembrano nati per stare sulla fascia, per attaccare lo spazio e mettere dentro un buon numero di palloni per il centravanti di turno. Tutti e due, poi, sono cresciuti nel settore giovanile della squadra per cui giocano. La differenza è che Insigne ha fatto un po’ di gavetta, mentre Chiesa è stato buttato nella mischia da Paolo Sousa nell’agosto 2016.

Quello di Insigne e Chiesa è un fardello pesante da portare sulle spalle che Madre Natura non ha fatto così possenti. Brevilinei entrambi, dotati di grande tecnica e con spiccata predilezione per il gol, il percorso di questi due ragazzi non è mai stato netto. Colpa di fattori esterni che ne hanno sempre condizionato la carriere e la storia (d’amore) con i rispettivi club.