Inizio di campionato da brividi: le prime tre della scorsa Serie A nei primi quattro turni

Come scrive il Corriere Fiorentino, “difficile immaginare un’inizio di campionato più duro per la Fiorentina: l’esordio al Franchi è contro il Napoli di Ancelotti e, subito dopo la trasferta con il Genoa, a Firenze arrivano i campioni d’Italia della Juventus, con Sarri in panchina. Poi, alla quarta, la rivincita della semifinale di Coppa Italia dello scorso anno contro l’Atalanta. Le prime tre in classifica della passata stagione nelle prime quattro giornate di campionato”. IL CALENDARIO COMPLETO DEI VIOLA