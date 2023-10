Infermeria: tre viola in forse alla ripresa. Buone notizie da un difensore

Il Corriere dello Sport riporta oggi alcuni aggiornamenti sulla situazione degli infortunati in casa Fiorentina. I lungodegenti sono sempre Castrovilli e Dodo, mentre restano in forse per la ripresa del campionato Mina, Christensen e Pierozzi. Le notizie migliori, ad ora, stanno arrivando da Pierozzi che si sta allenando in gruppo (anche con la palla) e punta entro novembre a figurare per la prima volta tra i convocati. Tempi di recupero incerti, invece, per il portiere e il centrale: il danese ha davanti a sé almeno un’altra settimana di lavoro differenziato dopo la lesione al retto femorale mentre l’ex Everton (vittima dello stesso problema, ma più serio) avrà bisogno di ancora un po’ più di tempo.