Incubo Spalletti per Montella. Contro la Samp conta solo il risultato

Così scrivi stamani Tuttosport: “Mai come stavolta per la Fiorentina conterà solo il risultato: vero che nessun’altra formazione ha avuto la sfortuna di incontrare nelle prime quattro giornate le prime tre del campionato passato […] Ma è altrettanto vero che Montella è giunto a un bivio, ha bisogno di dare una svolta alla squadra e a se stesso. […] Tuttavia, al di là delle voci che circolano periodicamente su eventuali successori (con Spalletti in pole position) la società a partire da Commisso ha sempre ribadito finora fiducia e sostegno al tecnico campano”.