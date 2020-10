Incredibile, Ilicic già titolare oggi contro il Napoli? Il malessere sembra alle spalle

Si era fermato al poker con il Valencia in Champions League, per poi riapparire a inizio luglio contro la Juventus. Ma non era lui, e si vedeva. Da lì, il buio, alcuni problemi di carattere interiore e molto personale che lo hanno tenuto lontano dai campi per qualche mese. Ma adesso Josip Ilicic è tornato, e chissà, potrebbe giocare titolare nel big match tra Napoli e Atalanta in programma alle 15. Gasperini ha annunciato questa possibilità in conferenza stampa, e così si va profilando un attacco inedito per la Dea, con Gomez alle spalle di Ilicic e Lammers. Entrambi in panchina i due attaccanti più quotati, Zapata e l’altro ex viola Muriel. Ma Gasp, lo ricorda La Gazzetta dello Sport, può sempre cambiare…

