Incontro Pradè-Raiola: in ballo Izzo e Thuram. Vlahovic e Cutrone, nuove pretendenti

Ieri al centro sportivo – scrive La Nazione – è arrivato Mino Raiola, rimasto al tavolo delle trattative viola per diverse ore. In primo piano il contratto del neo-acquisto Bonaventura, ma la chiacchierata con il manager è servita anche per fare chiarezza su altre situazioni che stanno a cuore alla Fiorentina. In particolare, Raiola ha la procura di due obiettivi concreti del mercato di Pradè: Thuram jr. (SCHEDA) e Armando Izzo (SCHEDA). In entrambi i casi però la Fiorentina andrà a muoversi se ci saranno delle uscite.

Per l’attacco, il discorso torna su Vlahovic e Cutrone. L’arrivo di una punta dovrà coincidere con la cessione di uno dei due. Cutrone piace molto al Napoli (per ricoprire lo spazio lasciato eventualmente vuoto da Milik), Vlahovic, dopo i tentativi di Verona e Roma, potrebbe avere una nuova opportunità: prestito secco (e una maglia da titolare) nel Bologna di Mihajlovic.