In trasferta o al maxi schermo: la curva è mobilitata

E' il giorno di Twente-Fiorentina. Come scrive Repubblica Firenze, al De Grolsch Veste, sold out, saranno circa 500 coloro che arriveranno da Firenze. I più hanno scelto l’aereo con scalo a Amsterdam, Eindhoven o la vicina Germania- Enschede dista meno dalla Ruhr che dalla capitale olandese - mentre non manca chi arriverà in macchina facendosi 2.600 km tra andata e ritorno in nome di una fede che non tramonta mai.