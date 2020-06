In sette cercano il riscatto: da Agudelo a Venuti, un finale da sfruttare

Dalla A alla Z, o nel caso della Fiorentina dalla A di Agudelo alla V di Venuti. Ci sono diversi giocatori viola, scrive La Nazione, in cerca di riscatto, a partire da Kouamé, che vede il proprio rientro dopo mesi davvero complessi. L’obiettivo è esordire e fare bene già prima della fine di questo pazzo campionato. Esordio che Agudelo ha già messo in cascina, ma un minuto nella sconfitta dello Juventus Stadium non può bastare, e infatti, una volta acquisita la salvezza, cominceranno gli esperimenti, anche in vista della probabile cessione di Badelj in Russia. Poi c’è Ceccherini, un solo gettone da titolare con Iachini e il Genoa che ha chiesto di lui; Ghezzal ha racimolato solo due presenze nel 2020, tornerà a Leicester ma vorrebbe comunque lasciare un segno. Sottil freme dalla voglia di sfruttare i cinque cambi per avere più occasioni rispetto ai 40 minuti messi insieme prima del lockdown, Terzic non ha ancora esordito in A e Venuti vuole scendere in campo dopo cinque panchine consecutive. Chi si guadagnerà il suo riscatto?