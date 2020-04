In Serie B c’è già il nuovo Castrovilli: il prossimo anno giocherà nel Milan

Per la seconda volta in pochi giorni, Tuttosport dedica spazio ad un centrocampista che viene definito il nuovo Castrovilli. Si tratta di Tommaso Pobega, attualmente in forza al Pordenone di Tesser. Il giocatore sta brillando in mezzo al campo, tanto che il Milan sembra intenzionato a riportarlo a casa e a confermarlo nella propria rosa a partire dalla prossima stagione.