Continuare a vincere, farlo al Franchi, permettendo al patron Rocco Commisso di festeggiare pure lui, per la prima volta dal vivo. Contro la Sampdoria, il 25 settembre scorso, è stata interrotta un’astinenza di successi che durava da oltre sette mesi, con l’Udinese è stato ribadito il concetto, ma adesso, si legge su Stadio in edicola oggi, la “prova del tre” è tutta contro la squadra di Inzaghi.

Chi, dagli spalti, proverà a trasformare lo stadio in un’arena, viola, sarà la tifoseria. Gli Under 14 potranno entrare con un biglietto omaggio (con autocertificazione da stampare) nelle due Curve: rimangono ancora pochi altri posti in tutto il resto dello stadio. Si arriverà ben oltre le 33 mila unità, anche perché il meteo pare voler essere clemente. Dal fronte laziale non ci dovrebbe essere il sold out.