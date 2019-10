In nazionale per ritrovare la forma: Pedro ok. E la Fiorentina non ha fretta

Un inchino a favore di telecamera con addosso la maglia verde oro del Brasile. Ok, quello Under 23, eppure il suo gol ha un valore molto più profondo. Pedro ci mette pochi minuti a segnare un gol pesante per un ragazzo che ha dovuto fare i conti un anno fa con un brutto infortunio che ne poteva mettere a rischio la carriera, quando sembrava tutto pronto a poter decollare. La Fiorentina lo ha pagato 14 milioni, scrive Repubblica, nonostante non abbia ancora giocato un minuto con la prima squadra. Con la Nazionale invece tornerà in campo lunedì contro il Giappone: la Fiorentina spera che il numero 9 possa trovare l’intensità necessaria per esprimersi al meglio anche in Italia. Nessuna fretta, anche se la sensazione è che tutti lo stiano aspettando per esordire e iniziare a far vedere i suoi numeri.