In Coppa Italia torna Badelj. Maxi Olivera titolare contro la Juventus?

Castrovilli dovrà saltare sicuramente la gara di Contro l’Inter mercoledì. Probabilmente sarà assente anche domenica in campionato a Torino contro la Juventus. Come scrive La Nazione, in coppa si scaldano Badelj a centrocampo, con la variabile Eysseric che è entrato, appunto, quando Castrovilli ha chiesto il cambio. Mentre in difesa il sostituto naturale di Pezzella (squalificato contro i nerazzurri) sarà Ceccherini. E’ ovvio che i problemi difensivi diventeranno emergenza vera all’ora di pranzo di domenica. Senza Caceres e Milenkovic Iachini dovrà ripensare a come schierare la linea davanti a Dragowski. Al netto di cosa potrà accadere sul mercato, il tecnico viola piazzerà il jolly difensivo Ceccherini come surrogato di Milenkovic, mentre è più complicata la sostituzione dell’uruguaiano: Venuti e Terzic si scaldano. Ma occhio a Maxi Olivera.